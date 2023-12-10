Alexander Djiku: ''Galibiyeti biz hak ettik''

Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Alexander Djiku: ''Galibiyeti biz hak ettik''
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10 Aralık 2023 01:49
Son güncelleme 10 Aralık 2023 01:55
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Alexander Djiku, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Djiku, sakatlıktan döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Beşiktaş karşısında iyi bir performans sergilediklerini ve maçın başından sonuna kadar üstün oynadıklarını vurgulayan Djiku "Kompakt ve güçlü şekilde durduk. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Formasına kavuştuğu için mutlu olduğunu yineleyerek sözlerini sürdüren Djiku, şöyle konuştu:

"İlk 3 gün oynayıp oynamayacağım kesin değildi. Sonrasında oynayabileceğimi hissettim. Maçtan önce yoğun ve coşkulu bir mücadele olacağını biliyordum. Ben de elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştım. Umarım bir sonraki maçta 90 dakika forma giyerim."

Son olarak kendilerini Beşiktaş deplasmanında destekleyen Fenerbahçe taraftarı hakkında konuşan Djiku, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarlarımızı görmekten dolayı çok mutluyuz. Benim için de büyük bir keyif oldu. Bana göre bizim taraftarımız Türkiye'nin en büyüğü. Deplasman maçlarına gittiğimizde onların gücünü her zaman hissediyoruz. Bugün de bunu hissettik ve her maç onları gururlandıracak sonuçlar almak istiyoruz."



 
 

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