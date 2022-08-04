Alex Telles'in yeni adresi Sevilla

Sevilla, Manchester United'dan Alex Telles'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Alex Telles'in yeni adresi Sevilla
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04 Ağustos 2022 18:03
Sevilla, bir süredir gündemde olan Manchester United'dan Alex Telles transferini açıkladı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Brezilyalı sol bekin kiralık olarak transfer edildiği belirtildi.

Sevilla, Manchester United'a ödenecek kiralama ücreti ve 29 yaşındaki futbolcunun alacağı ücrete dair bilgi ise paylaşmadı.



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