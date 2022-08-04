Alex Telles'in yeni adresi Sevilla

Sevilla, bir süredir gündemde olan Manchester United'dan Alex Telles transferini açıkladı.İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Brezilyalı sol bekin kiralık olarak transfer edildiği belirtildi.Sevilla, Manchester United'a ödenecek kiralama ücreti ve 29 yaşındaki futbolcunun alacağı ücrete dair bilgi ise paylaşmadı.