Alanyaspor, yeni stoperini Braga'da buldu

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 5. sırada bitirerek büyük bir başarı elde eden Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı.



Turuncu yeşilli ekibin ilk tranferi savunma bölgesine yapacağı iddia edildi. Portekiz ekibi Braga'da forma giyen 32 yaşındaki Brezilyalı stoper Raul Silva ile ilgilendiği iddia edilen Alanyaspor'un, 32 yaşındaki savunma oyuncusunu transfer etmek istediği öne sürüldü.



Geçtiğimiz sezonu Estoril'de kiralık olarak geçiren Raul Silva'nın, turuncu yeşilli ekibe çok yakın olduğu belirtildi. (Yeni Alanya Gazetesi)









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