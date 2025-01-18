Alanyaspor'un yıldızına Brezilya'dan ilgi var

Vasco Da Gama, Alanyasporlu Loide Augusto ile ilgileniyor.



Brezilya medyasında yer alan haberlere göre Brezilya Serie A ekibi Vasco Da Gama kulübü, Corendon Alanyaspor'un Angolalı kanat oyuncusu Loide Antonio Augusto'yu transfer etmek istiyor.



Haberde ayrıca Rio ekibi Vasco Da Gama'nın oyuncusu kiralayabileceği ihtimalini ve Augusto'nun da Bralya'ya gitmek için heyecanlı olduğu iddia edildi. (Kaynak: Alanya Postası)



