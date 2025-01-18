Alanyaspor'un yıldızına Brezilya'dan ilgi var

Corendon Alanyaspor'un Angolalı kanat oyuncusu Loide Augusto'yu Brezilya ekibi Vasco Da Gama kulübü transfer listesine aldı.

, Fotoğraf; X.com
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Alanyaspor'un yıldızına Brezilya'dan ilgi var
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18 Ocak 2025 13:50
Vasco Da Gama, Alanyasporlu Loide Augusto ile ilgileniyor.

Brezilya medyasında yer alan haberlere göre Brezilya Serie A ekibi Vasco Da Gama kulübü, Corendon Alanyaspor'un Angolalı kanat oyuncusu Loide Antonio Augusto'yu transfer etmek istiyor.

Haberde ayrıca Rio ekibi Vasco Da Gama'nın oyuncusu kiralayabileceği ihtimalini ve Augusto'nun da Bralya'ya gitmek için heyecanlı olduğu iddia edildi. (Kaynak: Alanya Postası)

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