Alanyaspor imzayı attırdı: Khouma Babacar

Alanyaspor, Senegalli santrafor Khouma Babacar'ı Sassuolo'dan satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralık olarak transfer etti.

Haber; Sporx.com
Alanyaspor imzayı attırdı: Khouma Babacar
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03 Eylül 2020 16:00
Alanyaspor, Senegalli santrafor Khouma Babacar'ı 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

İşte yapılan resmi açıklama...

"Kulübümüz, Senegalli santrafor Khouma Babacar'ı İtalya'nın Sassuolo kulübünden satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza dahil etti.

Daha önce Fiorentina ve Lecce'de de forma giyen Babacar, İtalya liginde 166 maçta 39 gol atarak 14 asist yaptı. İtalya Kupası'nda 15 maçta 5 gol ve 3 asisti bulunan Babacar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 18 maça çıkarak 8 gol ve 1 asist kaydetti.

Babacar, Senegal'in A Milli Takımı ve alt yaş milli takımlarında da forma giydi."



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