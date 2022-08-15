Alanyaspor'da Sivas hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da, 3. haftada oynanacak Sivasspor maçı öncesi hazırlıklar başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Alanyaspor'da Sivas hazırlıkları başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2022 19:24
Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki antrenmanda, Beşiktaş maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ