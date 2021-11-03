Al Sadd: "Xavi'yi göndermiyoruz!"

Barcelona yetkilileri, Dinamo Kiev maçı sonrası Xavi için Katar'a gitmişti. Görüşmenin sonucu belli oldu...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Al Sadd: 'Xavi'yi göndermiyoruz!'
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03 Kasım 2021 20:24
İspanya La Liga devi Barcelona'nın yetkilileri Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçı sonrasında Xavi'nin takımın başına geçmesi için görüşmeleri sürdürebilmek adına Katar'a gitmişti.

Kulüp başkanı Joan Laporta'nın yer almadığı görüşmelerin sonucu belli oldu.

Al Sadd CEO'su Turki Al-Ali, Xavi'yi takımda tutacaklarını ve göndermeyeceklerini açıkladı.

"XAVI'Yİ TAKIMDA TUTACAĞIZ"

Turki Al Ali yaptığı açıklamada, "Barcelona yetkililerinin ziyaretini memnuniyetle karşılıyoruz ve saygı duyuyoruz. Ancak teknik direktörümüz Xavi'yi takımda tutmaya kararlıyız ve sezonun hassas bir döneminde gitmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.


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