Al-Ahli'den 31 milyon euro'luk transfer

Al-Ahli bu transfer için Roma'ya 28 milyon euro net 3 milyon euro bonus olmak üzere toplamda 31 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Ibanez geçen sezon teknik direktör Jose Mourinho'nun takımında çıktığı 48 maçta 3 gol kaydetti.

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, İtalya Serie A takımı Roma'dan Brezilyalı defans oyuncusu Roger Ibanez'i transfer etti.Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Roger Ibanez" paylaşımı yapıldı.Brezilyalı defans oyuncusunun, Al-Ahli ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.