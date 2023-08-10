Al-Ahli'den 31 milyon euro'luk transfer

Al-Ahli, Roma'dan Brezilyalı defans oyuncusu Roger Ibanez'i transfer ettiğini açıkladı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Al-Ahli'den 31 milyon euro'luk transfer
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10 Ağustos 2023 23:09
Son güncelleme 10 Ağustos 2023 23:11
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, İtalya Serie A takımı Roma'dan Brezilyalı defans oyuncusu Roger Ibanez'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Roger Ibanez" paylaşımı yapıldı.

Brezilyalı defans oyuncusunun, Al-Ahli ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Al-Ahli bu transfer için Roma'ya 28 milyon euro net 3 milyon euro bonus olmak üzere toplamda 31 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Ibanez geçen sezon teknik direktör Jose Mourinho'nun takımında çıktığı 48 maçta 3 gol kaydetti.
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