Hollanda Eredivisie'nin 8. haftasında Maurice Steijn'ın ekibi Ajax ile Pascal Jensen karşı karşıya geldi.



Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip AZ Alkmaar 2-1 kazanırken goller; 45. dakikada Vangelis Pavlidis ve 57. dakikada Dani de Wit kaydetti.



Ev sahibi Ajax'ın golü ise 73. dakikada Branco van den Boomen'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Ajax 5 puanda kalıp 16. sıraya kadar gerilerken, AZ Alkmaar 22 puana ulaşıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.



Ligin bir sonraki maç haftasında Ajax deplasmanda Utrecht'e konuk olurken, AZ Alkmaar evinde Heerenveen'i ağırlayacak.



