Hollanda Eredivisie'nin 8. haftasında Maurice Steijn'ın ekibi Ajax ile Pascal Jensen karşı karşıya geldi.
Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip AZ Alkmaar 2-1 kazanırken goller; 45. dakikada Vangelis Pavlidis ve 57. dakikada Dani de Wit kaydetti.
Ev sahibi Ajax'ın golü ise 73. dakikada Branco van den Boomen'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Ajax 5 puanda kalıp 16. sıraya kadar gerilerken, AZ Alkmaar 22 puana ulaşıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Ligin bir sonraki maç haftasında Ajax deplasmanda Utrecht'e konuk olurken, AZ Alkmaar evinde Heerenveen'i ağırlayacak.
Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip AZ Alkmaar 2-1 kazanırken goller; 45. dakikada Vangelis Pavlidis ve 57. dakikada Dani de Wit kaydetti.
Ev sahibi Ajax'ın golü ise 73. dakikada Branco van den Boomen'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Ajax 5 puanda kalıp 16. sıraya kadar gerilerken, AZ Alkmaar 22 puana ulaşıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Ligin bir sonraki maç haftasında Ajax deplasmanda Utrecht'e konuk olurken, AZ Alkmaar evinde Heerenveen'i ağırlayacak.