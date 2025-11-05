05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

Ajax - Galatasaray maçı öncesi gözaltı!

Hollanda polisi, Ajax - Galatasaray maçı öncesi 8 taraftarı hava fişekler nedeniyle gözaltına aldı.

calendar 05 Kasım 2025 19:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak Galatasaray'ın taraftarları, maça yoğun ilgi gösterdi.

Mücadelenin oynanacağı Amsterdam kentine adeta akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar, Dam Meydanı'nda toplandı. Alandaki yaklaşık 2 bin taraftar, salladıkları bayraklarla ve yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.


Bazı taraftarlar, taşıdıkları bayraklarla Filistin'e destek oldu.

Hollanda basınından AT5'te yer alan habere göre, maç günü olması nedeniyle Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda meşale ve havai fişeklerin yasak olduğu belirtildi.

Hollanda polisi, maç günü öğleden sonra bir grup taraftarı havai fişek şüphesiyle gözaltına aldı. Polisin öğleden sonra yaptığı aramalarda çeşitli hava fişekler ele geçirdiği ve toplamda 8 taraftarın gözaltına alındığı aktarıldı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
