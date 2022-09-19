'Ajax, Barcelona ve City'i unutun, Altınordu var!'

Almanya'nın ünlü futbol dergileri arasında yer alan(11 Arkadaş) eylül ayı sayısında Altınordu Futbol Kulübü ve Başkan Seyit Mehmet Özkan'ı tanıtan geniş kapsamlı bir analiz haber yayınladı.Derginin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Tim Jürgens, bu ay başında İzmir'e gelerek Altınordu'nun Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi, Beytullah Baliç Yerleşkesi, İsmet Orhunbilge Tesisleri ve Sait Altınordu Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.Metin Oktay Yerleşkesi'ni gezen muhabirler, edinmiş oldukları izlenimir" şeklinde aktardı.Genç futbolcuların yetişebilmesi için Avrupa standartlarında her şeyin düşünüldüğünü aktaran muhabirler, genç sporcuların en iyi sahalarda, en teknolojik imkanlarla antrenmanlar yaptığını belirtti.Haberde, "" denildi.gibi isimleri örnek alan sporcuların ilk hedefinin Altınordu'nun A takımına yükselmek olduğu, ama asıl hedeflerinin ise Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymek olduğu vurgulandı.Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın futbolcu olma hayali kurduğu fakat babasının iyi eğitim almasını istemesinden dolayı bu isteğini gerçekleştiremediği belirtildi. Başkan Özkan'ın babasından 15 yaşındayken ders çalışması gerekirken futbol oynadığı için dayak yediği de aktarılırken o gün Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın büyükannesine ağlayarak ve öfkeyle "" sözü verdiği aktarıldı.Başkan Özkan'nın profesyonel olma hayalini gömerek şirketini büyüttüğü, Türkiye'nin sayılı iş insanlarından biri olduğu ve futbol hayatına atılmasıyla ilgili detaylar da yer aldı.Öte yandan Altınordu FK ile ilgili detaylı haber yapan 11 FREUNDE Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Tim Jürgens, Altınordu FK'dan övgüyle bahsetti. Jürgens, "" dedi.