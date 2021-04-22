Ahmet Nur Çebi'den Nihat Özdemir'e öneri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'un Erzurumspor maçında sakatlanmasıyla ilgili konuşurken TFF Başkanı Nihat Özdemir'e seslendi.



Ahmet Nur Çebi açıklamasında, "Futbolculara milyonlarca TL verilirken stadyumlara bakmayarak, Erzurum maçında Cenk Tosun'u kaybettik, Beşiktaş ve Cenk zarar gördü. Milli takım zarar gördü. TFF Başkanına bir öneride bulunmak istiyorum. Başarılı bakım yapılan stadyumlara ödül verilsin. Prim verilsin. O stadın masraflarını TFF karşılasın. Stadyumlarımızın sağlıklı olmasına gayret edilsin." dedi



Cenk Tosun'un transferi konusunda ise, "Cenk önümüzdeki sezonun ilk yarısına kadar kendini ancak toparlayacaktır. Everton ile ilgili nasıl bir gelişme sağlayacak bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var. Cenk geldim diye kapı çalarsa, kapımız kendisine sonuna kadar açık olacak" ifadelerine yer verdi



