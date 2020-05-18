Galatasaray'ın yerli stoperi Ahmet Çalık, kendisine menajerler aracılığıyla gelen teklifleri reddediyor.1 sezon daha Galatasaray ile sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki stoper, teknik direktör Fatih Terim ile sezon sonu görüştükten sonra geleceğine dair bir karar verecek.Bu sezon ligde 7 maça çıkan Ahmet, Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmada görev yaptı. Ahmet, 2017'de 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Gençlerbirliği'nden alınmıştı.