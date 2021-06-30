Ahmet Ağaoğlu: "Manchester City, Abdülkadir'e 23 milyon euro vermişti"

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Manchester City, Abdülkadir Ömür'e 23 milyon euro verdiği zaman vermedim. Büyük hataydı" dedi.

Haber; Sporx.com
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Ahmet Ağaoğlu: 'Manchester City, Abdülkadir'e 23 milyon euro vermişti'
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30 Haziran 2021 15:03
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp olağan mali genel kurulunda açıklamalar yaptı.

Uğurcan Çakır hakkında kendisine gelen eleştirileri yanıtlayan Ahmet Ağaoğlu, oyuncunun değerini bulduğunda satılabileceğini söylerken Abdülkadir Ömür için de itirafta bulundu

"Ben Uğurcan Çakır'ı pazarlamıyorum. Oyuncu kendi yeteneğiyle kendi pazarını kendisi oluşturur. Biz geldiğimizde Uğurcan üçüncü kaleciydi. Değil miydi? Önündeki iki kaleci 4 milyon euro almıyor muydu? 2.5 milyon euro biri, 1.5 milyon euro da biri. Müsaade edin bunun kararını biz verelim. Bedelini de biz ödeyelim. Uğurcan Çakır'ı niye satmayayım? Ben o hatayı bir kez yaptım. Abdülkadir Ömür için Manchester City 23 milyon verdiğinde satmadım, büyük hataydı, itiraf ediyorum. 1 kere yaparım ben o hatayı"


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