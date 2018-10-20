Afyon Belediyespor, TOFAŞ'a şans tanımadı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında Afyon Belediyesor, TOFAŞ'ı sahasında ağırladı.TOFAŞ karşısında Afyon Belediyespor zorlanmadan ilk periyotu 28-22 önde kapattı. TOFAŞ karşısında ikinci periyotta art arda sayılar alan Afyon Belediyespor, 54-50 devreyi galibiyetle kapattı.Takım olarak sahada kontrolü elden bırakmayan Afyon Belediyespor 3'üncü periyodu da 79-59 önde kapattı. Son periyot TOFAŞ, art arda bulduğu sayılarla maçın bitimine 6 dakika 19 saniye kalan aradaki farkı 4 sayıya kadar düşürdü. Son dakikalarda toparlanan Afyon Belediyespor, Marco Shyderrick ve Tyrus Mc Gee'nin basketleriyle rakibini 96-85 mağlup etti.Maçın en çok sayı atan oyuncusu ise TOFAŞ'tan 25 sayı ile Kenneth Kadji oldu. Afyon Belediyespor taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı.