AEK Larnaca'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak AEK Larnaca'da basın sözcüsü Kyriakos Dimitriou karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.



Dimitriou, "Her şeyin sorunsuz yürümesi ve sonuç alabilmek için elimizden geleni yapacağız. Başka hiçbir şeyin dikkatimizi dağıtmasını istemiyoruz." dedi.



Taraftarlar için de konuşan Dimitriou, "Fenerbahçe yönetiminden örnek bir misafirperverlik gördük. Dolu bir stadyum bekliyoruz. Taraftarımızdan sıcak bir atmosfer yaratmalarını istiyoruz. Buna ihtiyacımız var. Stadyumumuzda 6 binden fazla taraftarımız olacak" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe ile AEK Larnaca, perşembe günü saat 19.45'te Güney Kıbrıs'ta karşı karşıya gelecek.





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