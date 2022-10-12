AEK Larnaca'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

AEK Larnaca'nın basın sözcüsü Kyriakos Dimitriou, Fenerbahçe karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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AEK Larnaca'dan Fenerbahçe maçı açıklaması
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12 Ekim 2022 17:30
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak AEK Larnaca'da basın sözcüsü Kyriakos Dimitriou karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Dimitriou, "Her şeyin sorunsuz yürümesi ve sonuç alabilmek için elimizden geleni yapacağız. Başka hiçbir şeyin dikkatimizi dağıtmasını istemiyoruz." dedi.

Taraftarlar için de konuşan Dimitriou, "Fenerbahçe yönetiminden örnek bir misafirperverlik gördük. Dolu bir stadyum bekliyoruz. Taraftarımızdan sıcak bir atmosfer yaratmalarını istiyoruz. Buna ihtiyacımız var. Stadyumumuzda 6 binden fazla taraftarımız olacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile AEK Larnaca, perşembe günü saat 19.45'te Güney Kıbrıs'ta karşı karşıya gelecek.

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