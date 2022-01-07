Adem Ljajic, Başakşehir yolcusu

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ta kadro dışı olan Adem Ljajic'i transfer etmeye hazırlanıyor.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Adem Ljajic, Başakşehir yolcusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2022 16:02
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılması beklenen Adem Ljajic, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun transferine onay verdiği oyuncu için görüşmeler devam ederken, 1.5 yıllık prensip anlaşmasının yapıldığı ve resmi imzaların kısa sürede atılabileceği öğrenildi.

Ljajic için İtalya'dan Cagliari, Genoa, Spezia ve Sampdoria da devrede bulunuyor.

Daha önce Serie A'da Inter, Torino, Roma ve Fiorentina formaları giyen Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla 85 resmi maça çıktı ve 18 gol - 26 asistlik bir performans gösterdi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.