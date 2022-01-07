Adem Ljajic, Başakşehir yolcusu

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılması beklenen Adem Ljajic, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya hazırlanıyor.



Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun transferine onay verdiği oyuncu için görüşmeler devam ederken, 1.5 yıllık prensip anlaşmasının yapıldığı ve resmi imzaların kısa sürede atılabileceği öğrenildi.



Ljajic için İtalya'dan Cagliari, Genoa, Spezia ve Sampdoria da devrede bulunuyor.



Daha önce Serie A'da Inter, Torino, Roma ve Fiorentina formaları giyen Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla 85 resmi maça çıktı ve 18 gol - 26 asistlik bir performans gösterdi.





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