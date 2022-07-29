Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, daha önce Galatasaray forması da giyen ve son olarak Yeni Malatyaspor'da görev yapan'ü transfer etti. Adem Büyük, transferinin ardından'e çok özel açıklamalar yaptı. E'in sorularını yanıtlayan Adem Büyük, hedefleri, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisi ve birçok konuya değindi. İşte Adem Büyük'ün çok özel açıklamaları...Öncelikle Manisa FK'ya transfer sürecini anlatan Adem Büyük, "" ifadesini kullandı.Kendisine 2+1 yıllık kontrat sunulduğunu söyleyen Büyük, "" dedi.TFF 1. Lig ile Süper Lig arasındaki farkı anlatan Manisa FK'nın yeni transferi, "" diye konuştu.Manisa FK'nın hedeflerinden bahseden tecrübeli oyuncu, "" açıklamasını yaptı.Takım oyununun önemine dikkati çeken Adem Büyük, bireysel hedefi hakkında ise şu ifadeleri kullandı:Adem Büyük, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini de Sporx aracılığıyla açıkladı. Büyük, "" dedi.Bilindiği üzere TFF 1. Lig'de VAR sistemi bu sene ilk kez uygulanacak. Adem Büyük, sistemle ilgili fikirlerini şu şekilde dile getirdi:Adem Büyük, Yeni Malatyaspor'da güzel günler geçirdiğini anlatırken, "" dedi.Son olarak Adem Büyük, Manisa FK taraftarlarına çağrıda bulundu. Büyük, "" diyerek sözlerini tamamladı.