Adebayo, üçlük atmasını isteyenlere "gıcık oluyor!"

Miami Heat yıldızı Bam Adebayo, insanların kendisine üçlük atması için baskı yapmasından rahatsız olduğunu söyledi.



Kısa süre önce Miami Herald'a konuşan 24 yaşındaki oyuncu, repertuvarına 3 sayılık şutu eklemesi konusunda kendisine sık sık soru yöneltilmesinin "sinir bozucu" olduğunu açıkladı:



"İnsanların ha bire bunu sorup durmasına gıcık oluyorum. Bırakın oyuncu olarak gelişeyim. Herkes birilerine sürekli ne yapması gerektiğini söylemeye çalışıyor ve pek çok kişi ömründe ne benim, ne de koçun (Erik Spoelstra'nın) pozisyonunda yer almıştır.



Pek çok insan size ne yapmanız ve neyi değiştirmeniz gerektiğini falan söylemeye çalışır. Ama hiçbir zaman böyle bir durumun içinde yer almazlar."



NBA'de beşinci sezonunda olan Adebayo, hiçbir sezonu maç başına 0.2'lik üçlük denemsi üzerinde bitirmemişti.



Bam bu sezon maç başına 19.4 sayı, 10.6 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarıyla oynuyor.



