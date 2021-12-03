Adana Demirspor, lider Trabzonspor deplasmanında

Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor, Trabzonspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Adana Demirspor, lider Trabzonspor deplasmanında
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03 Aralık 2021 13:43
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde 20 puan ve averajla 9'uncu sırada bulunan Akdeniz ekibi, 36 puanlı lider bordo-mavililer karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor'da sakatlığı süren Younes Belhanda ve rehabilitasyon süreci geçiren Lucas Castro, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.


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