Adana Demirspor'da Antoine Baroan atağı

Göztepe'den tanıdığımız Ndiaye'yi alan Demirspor, alternatiflerini çoğaltmak için rotasını Bulgaristan'a çevirdi. Mavi-şimşekler, B.Plovdiv'den Antoine Baroan için harekete geçti. Fildişi asıllı Fransız futbolcu, her iki kanatta da oynayabiliyor. 22 yaşındaki, 1.88'lik forvet, güçlü fiziği ve hızıyla ön plana çıkarken, son vuruşlarda da oldukça etkili. Bu sezon 21 maçta 10 gol, 4 asist yaptı.



ARTI 1 KONTENJANA UYGUN



Adana ekibi Trabzonspor'un da ilgilendiği isimlerden olan Baroan konusunda tüm şartlarını zorluyor. Piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen genç santrforun, kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fildişi asıllı Fransız forvetin, Adana Demirspor'a transferinin gerçekleşmesi halinde, 1998 doğumludan genç oyuncular için ayrılan artı 1 yabancı kontenjanında yer alacak ve lisans problemi yaşanmayacak.



Mario Balotelli dönebilir



İsviçre'de Sion taraftarları, St. Gallen karşısındaki 4-0'lık yenilginin faturasını Mario Balotelli'ye kesti. "Ya kendini ada, formanı onurlandır ya da çok sevdiğin Türkiye'ye geri dön diye tepki gösterdiler. Taraftarlar, Adana Demirspor'daki müthiş performansının ardından Ağustos 2022'de gelen İtalyan forveti, yuhaladı ve formasını yaktı. Sion, 11 maçtır kazanamıyor.Gümrük, ligden çekilen Gaziantep FK'nin Yunan sağ beki Stelios Kitsiou'yu da radarına aldı. 29 yaşındaki Yunan sağ bekin kontratı sezon sonunda bitiyor ancak 1 yıl daha opsiyonu bulunuyor. 2021'de Ankaragücü'nden Gaziantep FK'ye geldi. 2 kez Yunanistan Milli Takımı'nda forma giydi. Bu sezon ter döktüğü 21 maçta 1 gol, 3 asistle oynadı.





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