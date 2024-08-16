Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Adana Demirspor, Süper Lig'in 2. haftasında, Cumartesi günü sahasında oynayacağı ilk maçta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
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16 Ağustos 2024 10:49
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligin 1. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilen Adana ekibi, yeni sezonda sahasında oynayacağı ilk maçta Çaykur Rizespor karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor, geçen sezon ligin ilk yarısında sahasında ağırladığı Karadeniz ekibini 2-1 yenmiş, deplasmanda ise 1-0 yenilmişti.

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