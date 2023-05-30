Ada'dan Alexis Sanchez'e ilgi!

İngiltere Premier Lig'den birkaç takımın, Marsilya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alexis Sanchez ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ada'dan Alexis Sanchez'e ilgi!
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30 Mayıs 2023 16:28
Marsilya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alexis Sanchez, yeni sezonda Premier Lig'de forma giyebilir.

The Sun'da yer alan habere göre, Premier Lig'den birden fazla kulübün Şilili futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.

GERİ DÖNMEYE SICAK BAKABİLİR

Premier Lig'de daha önce Arsenal ve Manchester United formaları giyen 34 yaşındaki futbolcunun da Ada'ya geri dönmeye sıcak bakabileceği vurgulandı.

ÜLKESİNDEN ARSENAL İDDİASI!

Marsilya'daki geleceği henüz netlik kazanmayan deneyimli isim için ayrıca Şili'den Arsenal iddiasının olduğu hatırlatıldı.

GALATASARAY'LA ADI GEÇTİ

34 yaşındaki futbolcunun adı Türkiye'den de Galatasaray ile anılmıştı.

Marsilya forması altında bu sezon 43 maça çıkan Şilili futbolcu, 18 gol attı ve 3 asist yaptı.

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