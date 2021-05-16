Acun Ilıcalı'dan Sergen Yalçın ve Beşiktaş'a tebrik

Ünlü televizyoncu ve medya patronu Acun Ilıcalı, Süper Lig'de 2020/21 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ı ve siyah - beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın'ı tebrik etti.



Tebrik mesajını Instagram hikayesinde paylaşan Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı;



"Sezon boyu tüm zorluklara göğüs gererek omuzlara alınmayı fazlasıyla hak ettin. Baştan yakın dostum Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ olmak üzere bütün Beşiktaşlı futbolcuların ve camiasının şampiyonluğunu kutluyorum. Çok zor bir sezonda önemli bir başarı elde ettiniz, tebrikler."



