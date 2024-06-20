Acun Ilıcalı'dan Batshuayi açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, Michy Batshuayi'nin ayrılacağını açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı'dan Batshuayi açıklaması
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20 Haziran 2024 17:21
Son güncelleme 20 Haziran 2024 17:29
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yle yola devam etmeme kararı aldıklarını söyledi.

Acun Ilıcalı, Jose Mourinho ile yaptıkları görüşmeden sonra Batshuayi ile devam etmeme kararı aldıklarını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Hocamız Jose Mourinho ile yaptığımız toplantılarda santrfor konusunda başka bir yol haritası belirledik. Transfer çalışmalarımız ve görüşmelerimiz olumlu bir şekilde sürüyor. Taraftarlarımızın bunu da bilmesini istiyorum. Biz arzu etseydik Batshuayi'yi takımda tutardık. Taraftarımız sabırlı olsun ve bize güvenmeye devam etsin."

75 MAÇA ÇIKTI

2022 yazında transfer olduğu Fenerbahçe'de, 75 resmi maça çıkan Michy Batshuayi bu karşılaşmalarda 44 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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