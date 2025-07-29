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Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası devam ediyor

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde sürüyor.

calendar 29 Temmuz 2025 14:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası devam ediyor
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Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor.

Hokey Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde ilk müsabaka, Ukrayna ile Macaristan arasında oynandı. Karşılaşma Ukrayna'nın 10-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Müsabakayı Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ve sporseverler izledi.

Bugün ayrıca Malta-Bulgaristan, Litvanya-Lüksemburg ve Türkiye-Finlandiya maçları oynanacak.

Şampiyona 2 Ağustos Cumartesi sona erecek.

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