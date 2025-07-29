Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası devam ediyor

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor.
Hokey Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde ilk müsabaka, Ukrayna ile Macaristan arasında oynandı. Karşılaşma Ukrayna'nın 10-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Müsabakayı Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ve sporseverler izledi.
Bugün ayrıca Malta-Bulgaristan, Litvanya-Lüksemburg ve Türkiye-Finlandiya maçları oynanacak.
Şampiyona 2 Ağustos Cumartesi sona erecek.
Hokey Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde ilk müsabaka, Ukrayna ile Macaristan arasında oynandı. Karşılaşma Ukrayna'nın 10-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Müsabakayı Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ve sporseverler izledi.
Bugün ayrıca Malta-Bulgaristan, Litvanya-Lüksemburg ve Türkiye-Finlandiya maçları oynanacak.
Şampiyona 2 Ağustos Cumartesi sona erecek.