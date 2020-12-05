Aboubakar, Falcao'yu yakaladı

Başakşehir ve Fenerbahçe'den sonra Kasımpaşa'ya da golünü atan Aboubakar, ligin 5 milyon Euro ile en fazla kazanan forveti Galatasaraylı Falcao'yu da yakaladı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Aboubakar, Falcao'yu yakaladı
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05 Aralık 2020 11:21
Beşiktaş, üç İstanbullu Başakşehir, F.Bahçe ve Kasımpaşa'yı yenip zirve uçuşunu sürdürdü

Başakşehir ve Fenerbahçe'den sonra Kasımpaşa ağlarını da havalandıran Aboubakar, 5 gole ulaştı. Böylece ligin 5 milyon Euro ile en fazla kazanan forveti Galatasaraylı Falcao'yu da yakaladı.

Sakatlık eleştirileri altında Beşiktaş'a imza atan 28 yaşındaki yıldız, bir gol daha atması durumunda geçtiğimiz iki sezonda toplamda attığı 6 gol rakamına ulaşmış olacak.



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