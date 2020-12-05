Aboubakar, Falcao'yu yakaladı

Beşiktaş, üç İstanbullu Başakşehir, F.Bahçe ve Kasımpaşa'yı yenip zirve uçuşunu sürdürdü



Başakşehir ve Fenerbahçe'den sonra Kasımpaşa ağlarını da havalandıran Aboubakar, 5 gole ulaştı. Böylece ligin 5 milyon Euro ile en fazla kazanan forveti Galatasaraylı Falcao'yu da yakaladı.



Sakatlık eleştirileri altında Beşiktaş'a imza atan 28 yaşındaki yıldız, bir gol daha atması durumunda geçtiğimiz iki sezonda toplamda attığı 6 gol rakamına ulaşmış olacak.



