Aboubakar: 'Danilo, PSG'yi hak ediyor'

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Vincent Aboubakar, Porto'da takım arkadaşlığı yaptığı Portekizli Danilo'ya övgüler yağdırdı.



Danilo, bu sezonu Fransız devi PSG'de kiralık olarak geçiriyor.



"DAHA ÇOK ZAMAN BULMALI"



Aboubakar açıklamasında; "Danilo, benim kaptanım. Ona saygım çok büyük. Güçlü bir karakteri var ve gerektiğinde takımı motive etmesini biliyor. PSG'de olmayı hak ediyor. Ona daha çok zaman vermeleri gerekiyor." dedi.



Danilo, Fransız takımıyla bu sezon 9 resmi maça çıktı. 29 yaşındaki orta saha bu maçlarda herhangi bir gol katkısı yapamadı.



