Aboubakar: "Danilo, PSG'yi hak ediyor"

Beşiktaşlı oyuncu Vincent Aboubakar, Porto'da takım arkadaşlağı yaptığı Danilo Pereira hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Aboubakar: 'Danilo, PSG'yi hak ediyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Kasım 2020 16:24
Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Vincent Aboubakar, Porto'da takım arkadaşlığı yaptığı Portekizli Danilo'ya övgüler yağdırdı.

Danilo, bu sezonu Fransız devi PSG'de kiralık olarak geçiriyor.

"DAHA ÇOK ZAMAN BULMALI"

Aboubakar açıklamasında; "Danilo, benim kaptanım. Ona saygım çok büyük. Güçlü bir karakteri var ve gerektiğinde takımı motive etmesini biliyor. PSG'de olmayı hak ediyor. Ona daha çok zaman vermeleri gerekiyor." dedi.

Danilo, Fransız takımıyla bu sezon 9 resmi maça çıktı. 29 yaşındaki orta saha bu maçlarda herhangi bir gol katkısı yapamadı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için