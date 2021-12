Abdullah Avcı: 'Yakında transferi açıklarız'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı "Beklediğim gibi zor bir maç oldu. Boluspor, kendi liginde yani bir alt ligde oynadığı oyunun puanında değil. Zor maç olacağını biliyorduk, bu bir gerçek. Kendi açımızdan baktığımda, ilk yarının sonu, genel olarak oynamayan oyuncuların olduğu ağırlıklı bir takım oluşturduk oyun ve performansı görmek açısından. Bu oyunlar her zaman senelerdir deneyimim zordur. Mevcut ligdeki takımında 2 sakat, 3 cezalı olur ama 7-8 kişiyle oynarsın. Tekrarlar çoktur. Burada öyle bir şey olmadığı için problemler olabiliyor. Senenin sonunda oyuncularda odaklanma sıkıntıları oluyor. Bekliyorduk. Trabzonspor adına harika geçen bir sene ve kazanarak, kupada da, Trabzonspor'un olduğu her yerde yarışmak ve kazanmak vardır. Kazandık, tur atladık. 4 gün ara ve ikinci yarıya start vereceğiz. Oyuncuların değerlendirmelerini yapacağız." dedi.



Bordo-mavili takımın hedefleri hakkında konuşan Abdullah Avcı "Kolay değildir müsabaka oynamayıp 90 dakika oynamak. Değerlendirmesini yapacağız. Bu oyun ve bu oyunu kazanmak gerekiyor. Kazandıkları için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Transfer sorusuna da yanıt veren Abdullah Avcı "Edgar ve Gervinho sezonu kapattılar, çaprazları koptu. Gervinho yerine vatandaşı Kouassi'yi aldık. O da milli takımda şu anda, Afrika Kupası var. Edgar'ın yerine bir oyuncu daha alacağız. Hüseyin, Ahmet Can, Vitor, Denswil iyi gidiyor ama 1 tane daha deneyimli, tecrübeli, oynamış oyuncu ağırlık tercihimiz olacak... Ara yok, lig sıcak devam ediyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ara transferler maddiyat ve zaman açısından kolay olmuyor. Teknik ekip, başkan, yönetim, scout ekibi yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çok yakın zamanda bilgilendirme olacak. 12'sinden sonra oynayabiliyorlar transferler. Sakatların dönüşü var. Afrika Kupası var. 4 gün sahadan uzak olacağız ama ikinci yarı itibarıyla, ilk yarıda verdikleri pozitif desteği istiyorum." diye konuştu."





