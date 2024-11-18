A Milli Takım, Macaristan'a karşı üstün

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Macaristan ile karşılaşacak ay-yıldızlı takım, rakibiyle daha önce oynadığı 15 maçın 10'undan galibiyetle ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım, Macaristan'a karşı üstün
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18 Kasım 2024 12:57
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Macaristan ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı, daha önce oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

Ay-yıldızlı takım, Macaristan ile daha önce 9'u resmi olmak üzere 15 müsabakada karşı karşıya geldi.

A Milli Basketbol Takımı, bu karşılaşmaların 10'undan galibiyetle ayrılırken, 5'inde rakibine mağlup oldu.

Milliler, Macaristan maçlarında toplamda 1098 sayı atarken, potasında ise 1092 sayı gördü.

İlk maç 1955'te

A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile ilk olarak 1955 yılında karşılaştı.

Avrupa Şampiyonası'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı takım, rakibine 66-55 mağlup oldu.

En farklı galibiyet

Ay-yıldızlı takım, Macaristan karşısında en farklı galibiyetini 1973 yılında elde etti.

Milli takım, Avrupa Şampiyonası yarı final grubunda Macaristan'ın Szombathely kentinde oynanan müsabakayı 18 sayı farkla 80-62 kazandı.

Macaristan ise Türkiye karşısında en farklı galibiyetine, 1983 yılında ev sahipliği yaptığı FIBA Turnuvası'ndaki karşılaşmada 80-69'luk skorla ulaştı.

25 yıl sonra karşılaşacak

A Milli Basketbol Takımı, 25 yıl aradan sonra Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı takım, en son 12 Haziran 1999 yılında Macaristan ile hazırlık maçında karşılaşmıştı.

Fransa'nın Caen kentinde düzenlenen turnuvada oynanan maçı milli takım, 78-72'lik skorla kazanmıştı.

Rekabetteki maçlar

Türkiye ile Macaristan arasında daha önce A takım seviyesinde oynanan basketbol maçları şöyle:


Tarih Organizasyon Yer Skor
10.06.1955 Avrupa Şampiyonası Budapeşte (Macaristan) 55-66
26.11.1955 İkili Temas İstanbul 68-76
9.10.1963 Avrupa Şampiyonası Wroclaw (Polonya) 52-50
21.05.1969 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Budapeşte (Macaristan) 58-69
7.05.1973 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Szombathely (Macaristan) 80-62
20.05.1979 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Selanik (Yunanistan) 87-81
1.05.1980 FIBA Turnuvası Viyana (Avusturya) 85-82
6.05.1981 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu İstanbul 78-77
29.05.1982 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Porto (Portekiz) 79-76
26.06.1983 FIBA Turnuvası Szolnok (Macaristan) 69-80
31.05.1985 FIBA Turnuvası Wels (Avusturya) 83-80
28.12.1985 FIBA Turnuvası Kuopio (Finlandiya) 83-81
16.05.1986 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Liege (Belçika) 73-67
11.05.1991 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Neuchatel (İsviçre) 70-73
12.06.1999 Hazırlık Turnuvası Caen (Fransa) 78-72
Not: Tabloda skorlarda ilk takım Türkiye olarak yazılmıştır.

 
 
 

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