A Milli Takım, Macaristan'a karşı üstün

Tarih Organizasyon Yer Skor 10.06.1955 Avrupa Şampiyonası Budapeşte (Macaristan) 55-66 26.11.1955 İkili Temas İstanbul 68-76 9.10.1963 Avrupa Şampiyonası Wroclaw (Polonya) 52-50 21.05.1969 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Budapeşte (Macaristan) 58-69 7.05.1973 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Szombathely (Macaristan) 80-62 20.05.1979 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Selanik (Yunanistan) 87-81 1.05.1980 FIBA Turnuvası Viyana (Avusturya) 85-82 6.05.1981 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu İstanbul 78-77 29.05.1982 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Porto (Portekiz) 79-76 26.06.1983 FIBA Turnuvası Szolnok (Macaristan) 69-80 31.05.1985 FIBA Turnuvası Wels (Avusturya) 83-80 28.12.1985 FIBA Turnuvası Kuopio (Finlandiya) 83-81 16.05.1986 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Liege (Belçika) 73-67 11.05.1991 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Neuchatel (İsviçre) 70-73 12.06.1999 Hazırlık Turnuvası Caen (Fransa) 78-72 Not: Tabloda skorlarda ilk takım Türkiye olarak yazılmıştır.





2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Macaristan ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı, daha önce oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu.Ay-yıldızlı takım, Macaristan ile daha önce 9'u resmi olmak üzere 15 müsabakada karşı karşıya geldi.A Milli Basketbol Takımı, bu karşılaşmaların 10'undan galibiyetle ayrılırken, 5'inde rakibine mağlup oldu.Milliler, Macaristan maçlarında toplamda 1098 sayı atarken, potasında ise 1092 sayı gördü.A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile ilk olarak 1955 yılında karşılaştı.Avrupa Şampiyonası'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı takım, rakibine 66-55 mağlup oldu.Ay-yıldızlı takım, Macaristan karşısında en farklı galibiyetini 1973 yılında elde etti.Milli takım, Avrupa Şampiyonası yarı final grubunda Macaristan'ın Szombathely kentinde oynanan müsabakayı 18 sayı farkla 80-62 kazandı.Macaristan ise Türkiye karşısında en farklı galibiyetine, 1983 yılında ev sahipliği yaptığı FIBA Turnuvası'ndaki karşılaşmada 80-69'luk skorla ulaştı.A Milli Basketbol Takımı, 25 yıl aradan sonra Macaristan ile karşı karşıya gelecek.Ay-yıldızlı takım, en son 12 Haziran 1999 yılında Macaristan ile hazırlık maçında karşılaşmıştı.Fransa'nın Caen kentinde düzenlenen turnuvada oynanan maçı milli takım, 78-72'lik skorla kazanmıştı.