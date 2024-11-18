A Milli Takım, Macaristan'a karşı üstün

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Macaristan ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı, daha önce oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu.
Ay-yıldızlı takım, Macaristan ile daha önce 9'u resmi olmak üzere 15 müsabakada karşı karşıya geldi.
A Milli Basketbol Takımı, bu karşılaşmaların 10'undan galibiyetle ayrılırken, 5'inde rakibine mağlup oldu.
Milliler, Macaristan maçlarında toplamda 1098 sayı atarken, potasında ise 1092 sayı gördü.
İlk maç 1955'te
A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile ilk olarak 1955 yılında karşılaştı.
Avrupa Şampiyonası'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı takım, rakibine 66-55 mağlup oldu.
En farklı galibiyet
Ay-yıldızlı takım, Macaristan karşısında en farklı galibiyetini 1973 yılında elde etti.
Milli takım, Avrupa Şampiyonası yarı final grubunda Macaristan'ın Szombathely kentinde oynanan müsabakayı 18 sayı farkla 80-62 kazandı.
Macaristan ise Türkiye karşısında en farklı galibiyetine, 1983 yılında ev sahipliği yaptığı FIBA Turnuvası'ndaki karşılaşmada 80-69'luk skorla ulaştı.
25 yıl sonra karşılaşacak
A Milli Basketbol Takımı, 25 yıl aradan sonra Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı takım, en son 12 Haziran 1999 yılında Macaristan ile hazırlık maçında karşılaşmıştı.
Fransa'nın Caen kentinde düzenlenen turnuvada oynanan maçı milli takım, 78-72'lik skorla kazanmıştı.
Rekabetteki maçlar
Türkiye ile Macaristan arasında daha önce A takım seviyesinde oynanan basketbol maçları şöyle:
Not: Tabloda skorlarda ilk takım Türkiye olarak yazılmıştır.
Ay-yıldızlı takım, Macaristan ile daha önce 9'u resmi olmak üzere 15 müsabakada karşı karşıya geldi.
A Milli Basketbol Takımı, bu karşılaşmaların 10'undan galibiyetle ayrılırken, 5'inde rakibine mağlup oldu.
Milliler, Macaristan maçlarında toplamda 1098 sayı atarken, potasında ise 1092 sayı gördü.
İlk maç 1955'te
A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile ilk olarak 1955 yılında karşılaştı.
Avrupa Şampiyonası'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı takım, rakibine 66-55 mağlup oldu.
En farklı galibiyet
Ay-yıldızlı takım, Macaristan karşısında en farklı galibiyetini 1973 yılında elde etti.
Milli takım, Avrupa Şampiyonası yarı final grubunda Macaristan'ın Szombathely kentinde oynanan müsabakayı 18 sayı farkla 80-62 kazandı.
Macaristan ise Türkiye karşısında en farklı galibiyetine, 1983 yılında ev sahipliği yaptığı FIBA Turnuvası'ndaki karşılaşmada 80-69'luk skorla ulaştı.
25 yıl sonra karşılaşacak
A Milli Basketbol Takımı, 25 yıl aradan sonra Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı takım, en son 12 Haziran 1999 yılında Macaristan ile hazırlık maçında karşılaşmıştı.
Fransa'nın Caen kentinde düzenlenen turnuvada oynanan maçı milli takım, 78-72'lik skorla kazanmıştı.
Rekabetteki maçlar
Türkiye ile Macaristan arasında daha önce A takım seviyesinde oynanan basketbol maçları şöyle:
|Tarih
|Organizasyon
|Yer
|Skor
|10.06.1955
|Avrupa Şampiyonası
|Budapeşte (Macaristan)
|55-66
|26.11.1955
|İkili Temas
|İstanbul
|68-76
|9.10.1963
|Avrupa Şampiyonası
|Wroclaw (Polonya)
|52-50
|21.05.1969
|Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu
|Budapeşte (Macaristan)
|58-69
|7.05.1973
|Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu
|Szombathely (Macaristan)
|80-62
|20.05.1979
|Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu
|Selanik (Yunanistan)
|87-81
|1.05.1980
|FIBA Turnuvası
|Viyana (Avusturya)
|85-82
|6.05.1981
|Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu
|İstanbul
|78-77
|29.05.1982
|Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu
|Porto (Portekiz)
|79-76
|26.06.1983
|FIBA Turnuvası
|Szolnok (Macaristan)
|69-80
|31.05.1985
|FIBA Turnuvası
|Wels (Avusturya)
|83-80
|28.12.1985
|FIBA Turnuvası
|Kuopio (Finlandiya)
|83-81
|16.05.1986
|Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu
|Liege (Belçika)
|73-67
|11.05.1991
|Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu
|Neuchatel (İsviçre)
|70-73
|12.06.1999
|Hazırlık Turnuvası
|Caen (Fransa)
|78-72