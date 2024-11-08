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A Milli Takım kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların kadrosu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım kadrosu açıklandı
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08 Kasım 2024 18:03
Son güncelleme 08 Kasım 2024 18:15
A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların kadrosu açıkladı.

İşte Vincenzo Montella'nın aday kadroya davet ettiği isimler:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta Saha: Doğucan Haspolat, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü

Forvet: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün

*A Milli Takım'da Deniz Gül ve Doğucan Haspolat, ilk kadroya davet edildiler.




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