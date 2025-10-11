A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maç haftasında deplasmanda Bulgaristan'a konuk oldu. Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanan mücadelede Türkiye, Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti.Bulgaristan'da galibiyeti getiren gollerimizi 11. dakikada, 49. dakikadakendi kalesine, 51 ve 56. dakikalardaBulgaristan'ı tek golünü 13. dakikadaattı.Bu galibiyetle birlikte A Milli Takım, E grubundaki 3. maçında 2. galibiyetini elde etti. Bulgaristan ise grupta puansız olan tek takım konumunda.Grupta gelecek maç A Milli Takımımız, 14 Ekim Salı günü Gürcistan'ı Kocaeli'de ağırlayacak. Bulgaristan, İspanya'ya konuk olacak.A Milli Takım, tarihinde Bulgaristan karşı deplasmanda 12. maçına çıktı. Bu galibiyetimizden önceki karşılaşmalarda milli takım, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşamıştı.2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan İspanya karşılaşmasına göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.Vincenzo Montella, Mert Müldür, Eren Elmalı, İsmail Yüksek ve Yunus Akgün'ün yerine Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın'ı sahaya sürdü.A Milli Futbol Takımı sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle çıktı.Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Deniz Gül, Eren Elmalı, Samet Akaydin, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Yunus Akgün ve Can Uzun yedekler arasında yer aldı.Berke Özer, Yusuf Akçiçek ve Atakan Karazor ile kart cezalısı Barış Alper Yılmaz maç kadrosunda yer almadı.Bulgaristan maçında ilk 11'de yer alan Kaptan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım ile 100. maçına çıktı.A Milli Takım formasını ilk olarak 6 Eylül 2013'te, 19 yaşındayken Andorra ile Kayseri'de oynanan 2014 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında giyen Hakan, 100. maçını Bulgaristan karşısında oynadı.Hakan Çalhanoğlu, Türk futbol tarihinde A Milli formayı 100 kez giyen 5. oyuncu unvanı Arda Turan ile paylaştı.A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.Ay-yıldızlı taraftarlar, yaklaşık 43 bin seyirci kapasitesine sahip Vasil Levski Ulusal Stadı'nda kendilerine ayrılan yeri doldurdu. Bulgar taraftarlar arasında da Türk taraftarların yer aldığı görüldü.Karşılaşmanın 11. dakikasında Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı verkaç sonrası sağ çaprazdan ceza sahasına giren Arda Güler sol ayaklı yaptığı plase vuruş sonrası golü buldu.Bulgaristan'ın 13. dakikada sağ kanattan gelişen atağında Despodov'un ortasında penaltı noktasında Kirilov gelişine vurdu. Orta sırasında dengesini kaybeden Zeki'nin suratına çarpan top kaleci Uğurcan Çakır'ı yanıltarak ağlarla buluştu.Mücadelenin 49. dakikasında savunma arkasına sarkan Kenan'a atılan uzun topa müdahale eden Popov ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi.Sol kanattan gelişen atağımızda 51. dakikada Hakan'ın pasını Arda Güler bekletmeden Kenan'a gönderdi. Topla sırtı dönük buluşan Kenan rakibinden sıyrılarak şutunu çekti ve golü buldu.Maçın 56. dakikasında Hakan'ın sol kanata gönderdiği uzun topu mükemmel kontrol eden Kenan, rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahası içinde topu uzak köşeye ayak içiyle vurdu ve topu ağlara gönderdi.Mücadelenin 65. dakikasında sağ kanattan kullandığımız köşe vuruşunda Arda Güler, topu ön direğe ortaladı, Zeki Çelik iyi yükselerek kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Mücadelenin 90+3. dakikasında savunma arkasına atılan topu Oğuz Aydın içeri çevirdi ve İrfan Can Kahveci kayarak topu boş kaleye gönderdi ve karşılaşmada son sözü söyledi.8. dakikada milli takımımız gole çok yaklaştı. Oğuz, sağ kanattan son çizgiye indi, ceza sahasına çevirdiği topu kontrol eden Orkun'un sağ çaprazdan ayak içiyle şutunda üst direğe çarpan top ardından auta gitti.11. dakikada ay-yıldızlı ekibimiz Arda Güler'in golüyle öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla Bulgaristan ceza sahasına giren Arda Güler, plase vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1.13. dakikada Bulgaristan beraberliği yakaladı. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Despodov'un penaltı noktası önüne yaptığı ortaya Krilov'un gelişine vuruşunda Zeki Çelik'e de çarpan top filelere gitti: 1-1.48. dakikada milli takım etkili geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla Bulgaristan ceza sahası önünde topla buluşan Abdülkerim'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.