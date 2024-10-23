A.Gücü Başkanı: 'Ayda 2 milyon euro ödeme var'

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yolunda taraftarın desteğine çok ihtiyaç duyduklarını, Kocaelispor karşılaşmasının da bir dönüm noktası olacağına inandığını söyledi.



Yaklaşık 1 yıldır görevde olan ve kongrede tekrar başkanlığa seçilen İsmail Mert Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 haftada topladıkları 13 puanın beklentilerin çok altında olduğunu ancak liderin de 6 puan gerisinde bulunduklarını dile getirdi.



Sezon başı Süper Lig kadrosunu korumak için büyük bir çaba harcadıklarını anlatan İsmail Mert Fırat, "Bazı oyuncular alt ligde oynamak istemedi. Bu isimlerle yolları ayırmak zorunda kaldık. Bu da dezavantaj oldu. Bu yüzden aklımızdaki kadro planlamasını yapamadık. O dönem kendimize göre doğrularla transferler yaptık. Bassogog'u göndermemek için elimizden geleni yaptık. Kendisiyle üç kez toplantı yaptık ama istemedi. Kalmak istemeyen biriyle beraber yürümek çok zor." ifadelerini kullandı.



Kazandıkları maçların ardından bile taraftarların yönetimi istifaya çağıran tezahüratlarına değinen Fırat, "Taraftarımızın bizim en büyük gücümüz. Taraftarımız bana kırılabilir, yönetime kızabilir, oyuncularımıza sinirlenebilir ama armaya küsmezler. Stadı doldurursak Kocaelispor'u yenerek bir ivme kazanacağımıza ve şampiyonluk yolunda yürüyeceğimize inanıyorum. Kocaelispor maçına herkes gelsin, rica ediyorum. Ankara'daki tüm sivil toplum kuruluşlarımızı, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızı maça davet ediyoruz. Taraftarımız kızgınlık konusunda haklı ama bu maçta bize destek olsunlar." diye konuştu.



"Bu maçta kırgınlıkları bir kenara bırakmalıyız"



İsmail Mert Fırat, koyu bir Ankaragücü taraftarı olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kulüp başkanı olarak masaya oturduğumda taraftarın istifa söylemine üzülüyorum ama masanın diğer tarafına taraftar olarak geçtiğimde onlara hak veriyorum. Ben de bu kulübün bir taraftarıyım. Bunun için taraftarımıza yerden göğe kadar hak veriyorum. Ligde açık ara önde olmalıydık. Bu ligin çok üstünde bir kadromuz var. Hocamız daha yeni ve birkaç haftaya daha ihtiyacı var. Çok disiplinli bir hocamız var. Alman ekolünden gelmiş, hiçbir işi şansa bırakmayan bir isim. Takımımızın atletik performansını yükselttiğimizde bambaşka bir Ankaragücü olacak. Dönüm maçının da Kocaelispor maçı olacağına inanıyorum. Bu maç için taraftarımızdan ricamız stadı tamamen doldursunlar. Onların desteği olmayınca bir kişi eksik oynuyoruz. Armaya sevdamızı hafta sonu taraftarlarımız gösterecektir. Küslük, kırgınlık hepsi olabilir ve haklılar ama bu maçta bunları kenara bırakmalıyız. Kocaelispor maçından sonra başka bir Ankaragücü olacak."



"Aylık 2 milyon avro ödeme var"



İsmail Mert Fırat, aylık 2 milyon avro ödeme yapmak zorunda olduklarını ve bunu yönetim kurulu olarak karşıladıklarını dile getirdi.



Göreve geldikleri ilk günden beri kulübe maddi anlamda hiçbir sıkıntı yaşatmadıklarını anlatan Fırat, şunları kaydetti:



"Şu anda yönetimimizin verdiği desteklerle kulübümüz ayakta duruyor. Kamu kuruluşlarımızdan da destek olmalarını bekliyoruz. Şu ana kadar yönetim kurulumuzun kendi gücüyle kulübümüzü ayakta tutmaya gayret ediyoruz. Yaptıklarımızı her platformda anlatarak, bunun çığırtkanlığını yapmadık. Bu kulübün maddi manevi ne ihtiyacı varsa yönetimimizle karşıladık. Ara transfer döneminde ne eksiğimiz varsa hepsini tamamlayacağız. Maddi anlamda dışarıdan katkı gelmiyor ama bunu bahane etmiyoruz. Taraftarın yüzünü güldürmek zorundayız ve takımı Süper Lig'e çıkarmalıyız. Maddi olarak gerçekten elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Aylık 2 milyon avro ödememiz var. Bunun yüzde 65'i futbolcu maaşı. Bu parayı yönetim kurulumuzla ve ben başkan olarak üzerimize düşeni yaparak karşılıyoruz. Eylül sonu itibariyle hiçbir futbolcuya borcumuz yok. Vergi, sigorta borçlarını da yapılandırıyoruz. 'Borcu yoktur.' yazılarımızı aldık. Şahsi gayrimenkullerimizi ipotek olarak gösterdik."



Amatör branşlara da destek verdiklerini anlatan Fırat, basketbolda hedeflerinin Süper Lig olduğunu aktararak, "Basketbol maçlarına ben de gideceğim. Yöneticilerimiz mutlaka gidiyor maçlara. Taraftarımız da büyük destek veriyor. Amatör branşlarda da elimizden geleni yapıyoruz. Basketbol ve futbol el ele inşallah Süper Lig'e çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.



