Philadelphia 76ers ekibinin, 14. kadro pozisyonunu doldurmak için Davis Bertans ve Marcus Morris Sr.'dan birini kadroya katmakla ilgilendiği bildirildi.



Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey, 76ers'ın sadece iki oyuncudan birini 3,3 milyon dolar değerindeki tek yıllık veteran minimum maaşla alabileceğini belirtti.



Morris, James Harden takasının bir parçası olarak LA Clippers'tan alındıktan sonra geçen sezon Sixers'ta forma giymiş ve Buddy Hield takasının bir parçası olarak Indiana Pacers'a gönderilmeden önce takımla 37 maç oynamıştı. 34 yaşındaki oyuncu daha sonra serbest bırakılmış ve Mart ayında Cleveland Cavaliers ile 10 günlük bir anlaşma imzalayarak sezonunu burada sonlandırmıştı.



Pompey, Cavaliers'ın Morris'e lig minimumu maaşın neredeyse iki katını teklif etmeye hazır olduğunu, ayrıca kendisiyle Charlotte Hornets, Detroit Pistons, Miami Heat, New Orleans Pelicans ve Minnesota Timberwolves'un da ilgilendiğini belirtti.



Philadelphia doğumlu Morris, geçtiğimiz sezon 6,4 sayı ve 2,7 ribaund ortalamaları kaydetmişti.



Bertans ise, 2023 sezonunda Oklahoma City Thunder ve Charlotte Hornets'ta forma giymiş ve 6,7 sayı ortalamayla oynamıştı. Letonyalı forvet, kariyerinde denediği üçlük atışlarda %39'luk bir isabet oranına sahip.



Bu yaz yaptığı büyük hamlelerle gündeme oturan Sixers, All-Star oyuncu Paul George ile dört yıllık bir anlaşma imzalamış, ayrıca Tyrese Maxey, Kelly Oubre Jr. ve Kyle Lowry'yi kadroda tutarken, serbest oyuncu olarak Andre Drummond, Caleb Martin, Eric Gordon ve Reggie Jackson'ı kadroya katmıştı.





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