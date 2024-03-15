Philadelphia 76ers'ın, serbest oyuncu Kai Jones ile 10 günlük sözleşme yapmayı planladığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Philly ekibinin 2021 NBA Draftı'nda ilk turda seçilmiş olan Jones'u kadrosuna katacağını duyurdu.



Charlotte Hornets, Jones'u "kişisel sebepleri" nedeniyle antrenman kampından çıkardıktan sonra 2023-24 sezonu öncesinde serbest bırakmıştı.



Karar, Jones'un sosyal medyada takım arkadaşları LaMelo Ball'dan ve Brandon Miller'dan daha iyi olduğunu söylemesi ve ayrıca LeBron James'i bire bir oyunda yenebileceğini iddia etmesi gibi tuhaf davranışlar sergilemesinden kısa bir süre sonra gelmişti.



Jones, NBA kariyerinde çıktığı 67 maçta 2,7 sayı ve 2 ribaund ortalamaları yakalamış, ve yakın zamanda Bahama milli takımıyla oynadığı FIBA AmeriCup elemelerinde ise maç başına 13,5 sayı ve 8 ribaund kaydetmişti.





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