İngiltere Premier Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Leeds United, Manchester United'ı konuk etti.



Elland Road'da oynanan müsabaka, Manchester United'ın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Harry Maguire, 45+5. dakikada Bruno Fernandes, 70. dakikada Fred ve 89. dakikada Elanga kaydetti. Leeds'in sayıları ise 53. dakikada Rodrigo ve 54. dakikada Raphina'dan geldi.



Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Manchester United, 46 puanla 4. sırada yer aldı. 4 maçtır galibiyet alamayan Leeds ise 23 puanla 15. sırada yer buldu.



Manchester United, gelecek hafta Watford'u konuk edecek. Leeds ise Liverpool deplasmanına gidecek.





İLGİLİ VİDEO