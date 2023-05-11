40 yıllık hemşire Melek'in ikinci sevdası 'halter' oldu

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi onkoloji hemşiresi Melek Sabahyıldızı, 40 yıllık mesleki tecrübesinin yanında 23 yıldır yürüttüğü hakemlik göreviyle ulusal ve uluslararası birçok halter şampiyonasını yönetti.



Ömrünü kanser hastalarına adayan Sabahyıldızı, onkoloji hemşireliğinde 40 yılı geride bıraktı. Sabahyıldızı, bir doktorun önerisiyle hobi olarak kurslarına başladığı halter hakemliğini ise 23 yıldır yürütüyor.



12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Melek Sabahyıldızı, mesleğini çok sevdiğini söyledi.



Sabahyıldızı, mesleki hayatının yarısına halter hakemliğini de sığdırabilmekten gurur duyduğunu vurgulayarak, "Yıllar önce Numune Hastanesinde çalışırken hocalarımdan biri 'sizi halter camiasıyla tanıştırmak istiyorum' dedi. Önce çok şaşırdım ama sonra düşününce 'benim için farklı bir aktivite, neden olmasın' diyerek hakemlik kurslarına başladım, ardından sınavları geçtim." dedi.



- "Ülkemizi onurla, gururla temsil ediyorum"



Hakemliğin öz güvenini geliştirdiğini dile getiren Sabahyıldızı, "Ben aynı zamanda uluslararası hakemim, halterde yurt dışına ilk uluslararası hakem olarak çıkan kişiyim. Çok mutluyum. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi onurla, gururla temsil ediyorum." diye konuştu.



"Kadın olduğum için şaşırıyorlardı"



Hemşire Sabahyıldızı, hakemlik görevi sayesinde bugüne kadar birçok ülke gördüğünü, halter camiasının bir üyesi olmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hakemliğe iki kadın arkadaş olarak başlamıştık. O zamanlar bizi görenler kadın olduğumuz için önce şaşırıyorlardı. 'Melek Hanım siz de 3 ay sonra bırakırsınız, bu camiaya dayanamazsınız' diyenler oluyordu. Fakat halter sporcularının müsabakalarda ellerine sürdüğü o beyaz magnezyum tozunu bir kez soluduğunuzda mümkün değil bırakamıyorsunuz, böyle bir sevda benim için halter."



Halter hakemliğinin çok fazla dikkat istediğini anlatan Sabahyıldızı, "Hep mücadele ettim, kaçmadım. İnsanlar da bir süre sonra alıştı. Başta hobi olarak başladığım hakemlik benim için bir yaşam stiline dönüştü." şeklinde konuştu.



"Tüm hastalar benim için annem, babam, kardeşim gibi"



Melek Sabahyıldızı, hemşireliğin ise kendisi için bambaşka bir sevda olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"İlk hemşirelik atamam yapıldığında rahmetli babaannem, 'yavrum hastane kapısından giren her insanı ben, baban, amcan gibi düşünerek hizmet vereceksen, herkese iyi davranacaksan hemşire ol' demişti. 40 yıl oldu, hala babaannemin o sözleri hiç aklımdan çıkmaz. Hastane kapısından giren tüm hastalar benim için annem, babam, kardeşim gibidir. Mesleğime aşığım, çok seviyorum. Zaten sevmeyen biri de bu mesleği yürütemez."



Sabahyıldızı, tüm meslektaşlarının da Dünya Hemşireler Günü'nü kutladı.



Dünya şampiyonu milli halterciden Melek hemşireye ziyaret



Öte yandan, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan eski milli halterci Taner Sağır, hemşire Sabahyıldızı'na ziyarette bulundu. Sağır, "Melek hemşire biz haltercilerin hem hakemi hem ablası gibi oldu. Kendisini neredeyse 21 yıldır tanıyorum. Birçok müsabakamızı yönetti. Tüm hemşirelerimize de kolaylıklar diliyorum, gerçekten zor ama kutsal bir meslek. Bugün de Melek ablamı, özel gününü kutlamak için de ziyaret etmek istedim." dedi.





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