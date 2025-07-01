26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası Köyceğiz'de

26. Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde başladı.Köyceğiz Belediyesi ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun iş birliğinde, Köyceğiz Kaymakamlığı'nın destekleriyle düzenlenen şampiyonanın açılışı gerçekleştirildi.Köyceğiz kordonunda tören geçişiyle başlayan açılış etkinliğinde Bıldırcınspor ile Dumlupınar Üniversitesi takımları gösteri maçı yaptı.Karşılaşmaların Delta plajında oluşturulan iki sahada oynanacağı şampiyonada üniversitelerden 18 takım mücadele edecek.Şampiyona,ve ödül töreniyle sona erecek.Şampiyona kapsamında düzenlenen Açık Alan Plaj Hentbolu turnuvasında ise Köyceğiz Gençlik, Köyceğiz Aslanları, Gazililer ve Bıldırcınspor takımları yer alıyor.Etkinliğe, Üniversite Sporları Genel Koordinatörü Taner Bozkuş, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ve Üniversite Sporları Federasyonu Koordinatörü Serdar Eler, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, sporcular, protokol ve vatandaşlar katıldı.