26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

2026 Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası için Konya'da biletler satışta

2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası için Konya'da bilet satışları başladı; 1–5 Şubat'taki organizasyona 30'a yakın ülke katılırken biletler Mobilet'te satışa sunuldu ve 25 yaş altı öğrenciler için ücretsiz giriş uygulanacak.

calendar 26 Kasım 2025 14:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konya'da 1-5 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2026 UEC (Avrupa Bisiklet Birliği) Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası için bilet satışına başlandı.

Konya Veledromu'nun ev sahipliğini yapacağı UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası, 30'a yakın ülkenin katılımıyla Avrupa'nın en iyi pist bisikleti sporcularını bir araya getirecek.

Avrupa Şampiyonası biletleri tek gün giriş için 150 lira, 5 günlük kombine için ise 500 lira olarak "Mobilet" platformu üzerinden satışa sunuldu.

Şampiyonayı izlemek isteyen 25 yaş altı öğrenciler, öğrenci kimlikleriyle ücretsiz giriş yapabilecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
