19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası sona erdi

Tekirdağ'da düzenlenen 19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakaları sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2022 12:06
19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Sualtı Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyona, 22 erkek ve 12 kadın takımdan toplam 336 sporcu katıldı.

Organizasyonda dereceye giren kulüpler şu şekilde:

Kadınlar kategorisi:

1 - Deniz Yıldızları Spor Kulübü

2 - Ege Sualtı Sporları Spor Kulübü

3 - Antalya Sualtı Sporları Spor Kulübü

Erkekler kategorisi:

1 - Kocaeli Gençlik Spor Kulübü

2- Kocaeli Yüzme Kulübü

3 - Ege Sualtı Spor Kulübü

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ