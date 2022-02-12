1365 gün sonra yeniden: Bafetimbi Gomis

Galatasaray'ın Yukatel Kayserispor karşılaşmasında teknik direktör Domenec Torrent, forvet bölgesinde Bafetimbi Gomis'e şans tanıdı.

Haber; Sporx.com
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1365 gün sonra yeniden: Bafetimbi Gomis
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12 Şubat 2022 17:57
Galatasaray'ın Yukatel Kayserispor karşılaşmasında teknik direktör Domenec Torrent, forvet bölgesinde Bafetimbi Gomis'i tercih etti.

Fransız golcü, 1365 gün sonra Galatasaray formasıyla sahne alma şansı yakaladı.

Midesinden rahatsızlık geçiren Emre Kılınç'ın yerine ise Sofiane Feghouli tercih edildi. İlk 11'de olması beklenen Erick Pulgar ise yabancı sınırına takılınca kulübeye geçti. Orta alan Taylan ve Berkan'dan oluştu.

Sarı kırmızılıların yedek kulübesinde şu isimler yer aldı: İsmail, Omar, Mostafa, Erick, Ömer, Morutan, Cicaldau, Barış, Halil, Semih.

GALATASARAY XI



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