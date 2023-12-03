1. Lig'de 14. hafta sona erdi: Oluşan puan durumu

Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, üç maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Göztepe, sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 yendi.
Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarının ardından Eyüpspor, 36 puanla liderliğini sürdürdü. Kocaelispor ise 29 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Ligde 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-3
Kocaelispor-Ümraniyespor: 0-3
Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: 1-3
Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor: 1-1
Boluspor-Eyüpspor: 0-3
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK: 0-2
Manisa FK-Altay: 3-0
Erzurumspor FK-Gençlerbirliği: 1-1
Göztepe-Bitexen Giresunspor: 3-0
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
15. hafta
Ligde 15. hafta maçlarının programı şöyle:
9 Aralık Cumartesi:
13.30 Bodrum FK-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Sakarya Atatürk)
10 Aralık Pazar:
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK (Çorum Şehir)
13.30 Manisa FK-Adanaspor (Mümin Özkasap)
16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)
19.00 Eyüpspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Eyüp)
11 Aralık Pazartesi:
20.00 Altay-Boluspor (Alsancak Mustafa Denizli)
Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarının ardından Eyüpspor, 36 puanla liderliğini sürdürdü. Kocaelispor ise 29 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Ligde 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-3
Kocaelispor-Ümraniyespor: 0-3
Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: 1-3
Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor: 1-1
Boluspor-Eyüpspor: 0-3
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK: 0-2
Manisa FK-Altay: 3-0
Erzurumspor FK-Gençlerbirliği: 1-1
Göztepe-Bitexen Giresunspor: 3-0
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|14
|12
|0
|2
|38
|10
|28
|36
|2.KOCAELİSPOR
|14
|9
|2
|3
|24
|16
|8
|29
|3.GÖZTEPE
|14
|8
|2
|4
|18
|8
|10
|26
|4.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|14
|7
|5
|2
|18
|8
|10
|26
|5.BODRUM FK
|14
|7
|3
|4
|18
|11
|7
|24
|6.GENÇLERBİRLİĞİ
|14
|6
|6
|2
|18
|14
|4
|24
|7.SAKARYASPOR
|14
|6
|5
|3
|19
|15
|4
|23
|8.AHLATCI ÇORUM FK
|14
|6
|2
|6
|23
|16
|7
|20
|9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|14
|5
|4
|5
|13
|15
|-2
|19
|10.ERZURUMSPOR FK
|14
|4
|6
|4
|15
|12
|3
|18
|11.MANİSA FK
|14
|4
|5
|5
|18
|15
|3
|17
|12.BOLUSPOR
|14
|4
|4
|6
|11
|17
|-6
|16
|13.ÜMRANİYESPOR
|14
|4
|3
|7
|14
|19
|-5
|15
|14.ADANASPOR
|14
|5
|0
|9
|12
|21
|-9
|15
|15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|14
|3
|5
|6
|9
|17
|-8
|14
|16.TUZLASPOR
|14
|3
|3
|8
|12
|25
|-13
|12
|17.BITEXEN GİRESUNSPOR
|14
|2
|3
|9
|9
|23
|-14
|9
|18.ALTAY
|14
|1
|2
|11
|7
|34
|-27
|5
Ligde 15. hafta maçlarının programı şöyle:
9 Aralık Cumartesi:
13.30 Bodrum FK-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Sakarya Atatürk)
10 Aralık Pazar:
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK (Çorum Şehir)
13.30 Manisa FK-Adanaspor (Mümin Özkasap)
16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)
19.00 Eyüpspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Eyüp)
11 Aralık Pazartesi:
20.00 Altay-Boluspor (Alsancak Mustafa Denizli)
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