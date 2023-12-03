1. Lig'de 14. hafta sona erdi: Oluşan puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta oynanan üç maçla tamamlandı. Eyüpspor, 36 puanla liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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1. Lig'de 14. hafta sona erdi: Oluşan puan durumu
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03 Aralık 2023 23:24
Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, üç maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Göztepe, sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 yendi.

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarının ardından Eyüpspor, 36 puanla liderliğini sürdürdü. Kocaelispor ise 29 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Ligde 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-3

Kocaelispor-Ümraniyespor: 0-3

Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: 1-3

Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor: 1-1

Boluspor-Eyüpspor: 0-3

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK: 0-2

Manisa FK-Altay: 3-0

Erzurumspor FK-Gençlerbirliği: 1-1

Göztepe-Bitexen Giresunspor: 3-0

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: 

TAKIM O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 14 12 0 2 38 10 28 36
2.KOCAELİSPOR 14 9 2 3 24 16 8 29
3.GÖZTEPE 14 8 2 4 18 8 10 26
4.TEKSÜT BANDIRMASPOR 14 7 5 2 18 8 10 26
5.BODRUM FK 14 7 3 4 18 11 7 24
6.GENÇLERBİRLİĞİ 14 6 6 2 18 14 4 24
7.SAKARYASPOR 14 6 5 3 19 15 4 23
8.AHLATCI ÇORUM FK 14 6 2 6 23 16 7 20
9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 14 5 4 5 13 15 -2 19
10.ERZURUMSPOR FK 14 4 6 4 15 12 3 18
11.MANİSA FK 14 4 5 5 18 15 3 17
12.BOLUSPOR 14 4 4 6 11 17 -6 16
13.ÜMRANİYESPOR 14 4 3 7 14 19 -5 15
14.ADANASPOR 14 5 0 9 12 21 -9 15
15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 14 3 5 6 9 17 -8 14
16.TUZLASPOR 14 3 3 8 12 25 -13 12
17.BITEXEN GİRESUNSPOR 14 2 3 9 9 23 -14 9
18.ALTAY 14 1 2 11 7 34 -27 5
15. hafta

Ligde 15. hafta maçlarının programı şöyle:

9 Aralık Cumartesi:

13.30 Bodrum FK-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Sakarya Atatürk)

10 Aralık Pazar:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK (Çorum Şehir)

13.30 Manisa FK-Adanaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

19.00 Eyüpspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Eyüp)

11 Aralık Pazartesi:

20.00 Altay-Boluspor (Alsancak Mustafa Denizli)

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