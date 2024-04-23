Michael Jordan, oyuncuların gözünde hâlâ GOAT!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, The Athletic'in NBA oyuncuları arasında düzenlediği ankette tüm zamanların en iyi oyuncusu unvanını korudu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Michael Jordan, oyuncuların gözünde hâlâ GOAT!
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23 Nisan 2024 15:59
Son güncelleme 23 Nisan 2024 16:01
Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, The Athletic'in NBA oyuncuları arasında düzenlediği ankette tüm zamanların en iyi oyuncusu unvanını korudu.

The Athletic'in NBA oyuncuları arasında yakın zamanda yaptığı bir ankette Jordan, GOAT unvanını taşımaya devam etti.

Sam Amick ve Josh Robbins'e göre, 'GOAT' tartışmasında Jordan'ın Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e karşı üstünlüğü son yıllarda önemli ölçüde azaldı ve fark şu anda sadece yüzde 3,8 olarak gözüktü.

142 NBA oyuncusuyla yapılan anket, mevcut oyuncular arasında basketbol tarihinin en iyi oyuncusuna ilişkin değişen bakış açısını yansıttı.

Jordan uzun süredir 'GOAT' olarak görülse de, James'in dikkat çekici başarıları ve ligdeki uzun ömürlülüğü, oyuncuların bu konudaki görüşlerini yavaş yavaş etkilemeye başlıyor.

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