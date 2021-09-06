Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon, oynanacak ilk karşılaşmayla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon başlıyor
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06 Eylül 2021 15:05
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu heyecanı, salı günü oynanacak tek maçla başlayacak.

Birinci eleme turunun ilk müsabakasında Batman Petrolspor, Hendekspor'u konuk edecek. Batman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.

TFF 3. Lig'den 10 takımın mücadele edeceği ilk turda diğer 4 karşılaşma ise 8 Eylül Çarşamba günü yapılacak.

Bu sezon yarı finaller hariç tek maç eleme usulüne göre oynanacak kupada ilk tur müsabakalarının programı şöyle:

7 Eylül Salı:

15.00 Batman Petrolspor-Hendekspor (Batman)

8 Eylül Çarşamba:

15.00 76 Iğdır Belediyespor-Orduspor 1967 (Van Atatürk)

15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Çankaya (Siirt Atatürk)

15.30 Karaman Belediyespor-Kahta 02 (Kemal Kaynaş)

16.00 Kuşadasıspor-Modafen (Stat henüz açıklanmadı)


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