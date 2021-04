Zion, Madison Square Garden'a hayran kaldı!

New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson, dün gece profesyonel bir sporcu olarak ilk kez Madison Square Garden'da oynama tecrübesi hakkında konuştu.



Pelicans ekibi dün gece New York Knicks'in elinden 122-112'lik mağlubiyetle MSG'den ayrılsa da, ilk kez Big Apple'da oynayan Zion, tarihi arenadan övgüyle bahsetti:



"New York, basketbolun merkezidir. Burada oynamaya bayılıyorum. Kolejdeyken bruada oynamıştım ve bir profesyonel olarak ilk kez oynayışımdı. Sizin için tezahürat etseler de, yuhalasalar da, bu atmosfer inanılmaz.



Dürüst olmak gerekirse, New Orleans'ı ayrı tutuyorum ama sanırım burası oynamayı en sevdiğim yer olabilir. Yalan yok."



Williamson'ın basketbol kariyerindeki ilk MSG tecrübesi, Aralık 2018'de Duke Üniversitesi forması giydiği dönemde gerçekleşmişti.