Zeki asist, Yusuf gol ve Lille 3 puan!

Fransa Ligue 1'de 15. hafta mücadelesinde Lille, Dijon'a konuk oldu. Konuk ekip maçı 2-0 kazandı.



Lille'nin golleri 19. dakikada Zeki Çelik'in asistiyle Yusuf Yazıcı ve 90+3'te Timothy Weah'dan geldi.



Karşılaşmada ilk 11 başlayan Zeki ve Yusuf 84. dakikada oyundan çıkarken, Burak ise 58. dakikada oyuna girdi.



MİLLİLER KATKIYA DEVAM EDİYOR



Lille'de Yusuf Yazıcı 20. resmi maçında 11. golünü kaydetti. Zeki Çelik'in 12 maçta 2, Burak Yılmaz'ın ise 18 maçta 8 golü var.



PSG ÖNCESİ LİDER



Bu sonuçla birlikte Lille, puanını 32 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Dijon ise 9 puanla son sıraya demirledi.



Lille, Ligue 1'in 16. haftasında zirve maçında PSG'yi konuk edecek. Dijon ise aynı haftada sahasında Monaco ile karşılaşacak.



