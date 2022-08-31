Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor isteği

Trabzonspor'a dönmek isteyen Yusuf Yazıcı için kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Lille Başkanı Olivier Letang, yerine transfer yapmadan 25 yaşındaki futbolcuyu bırakmak istemiyor.



Yusuf ise Fransız ekibinin idarecileri ile konuşarak düzenli forma giymeye ihtiyacı olduğunu ve Karadeniz temsilcisine gitmek istediğini yineledi. Milli futbolcu, bu konuda kolaylık talep ediyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ