Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor isteği

Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a dönme isteğini bir kez daha yineledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor isteği
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31 Ağustos 2022 13:03
Trabzonspor'a dönmek isteyen Yusuf Yazıcı için kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Lille Başkanı Olivier Letang, yerine transfer yapmadan 25 yaşındaki futbolcuyu bırakmak istemiyor.

Yusuf ise Fransız ekibinin idarecileri ile konuşarak düzenli forma giymeye ihtiyacı olduğunu ve Karadeniz temsilcisine gitmek istediğini yineledi. Milli futbolcu, bu konuda kolaylık talep ediyor.

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