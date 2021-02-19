Yusuf Sarı: "Bu sezon hiç golüm yoktu"

Trabzonspor'un hücum oyuncusu Yusuf Sarı, Başakşehir maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yusuf Sarı: 'Bu sezon hiç golüm yoktu'
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19 Şubat 2021 21:43
Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da galibiyeti getiren golü atan Yusuf Sarı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk golünü attığı için mutlu olduğunu söyleyen Sarı, "Bu sene hiç gol atmamıştım, ilk golüm, çok mutluyum. Kovid çıkanlar oldu, şehir için, herkes için mutluyuz, çok mutluyuz." dedi.



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