Yurt dışında 222 Türk vatandaşımız hayatını kaybetti

Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 222 oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Yurt dışında 222 Türk vatandaşımız hayatını kaybetti
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08 Nisan 2020 22:16
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye yükseldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şimdiye kadar Fransa'da 74, Almanya'da 46, Hollanda'da 37, İngiltere'de 19, Belçika'da 18, ABD'de 10, İsveç'te 10, Avusturya'da 4, İsviçre'de 3, Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

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