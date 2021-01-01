Young, şampiyonluğa oynayan bir takımda olmak istiyor!

San Antonio Spurs forveti Thaddeus Young, şampiyonluk için mücadele eden bir takımda oynamak istediğini söyledi.



Son haftalarda Young, Spurs'ün yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olmanın, kendisi için ideal bir durum olmadığını belirtmişti.



Spurs'ün daha genç oyunculara öncelik vermesi nedeniyle düzenli süre almayan Young, bu durumu anladığını, ancak şampiyonluk için rekabet eden bir takımda rol almaya hazır olduğunu açıkladı:



"Yeniden yapılanan bir takımda oynamak benim için sorun değil, fakat şöyle bir şey de var ki, giderek daha da yaşlanıyorum ve artık bir noktada şampiyonluk için mücadele vermek istiyorum.



Hiç öyle bir takımda yer almamıştım. O hissi yaşamak istiyorum. Her gece şampiyonluk için rekabet edebilmeyi tecrübe etmek istiyorum."



Yahoo Sports ile yaptığı geniş kapsamlı röportajda Young, kariyerinde ilk kez sağlıklı olmasına rağmen oynayamamanın kendisi için ne kadar zor olduğunu anlattı. Young ayrıca, son takas tarihine dikkat ettiğini, ancak bir işlem yapılmaması durumunda, kontratının ödenip serbest kalması olasılığının da bulunduğunu sözlerine ekledi.



Young, 14.2 milyon dolarlık sözleşmesinin son sezonunda yer alıyor.



